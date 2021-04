Xi Jinping pede ordem mundial mais justa na medida em que a rivalidade com os EUA se aprofunda

247 - Falando no Fórum Boao anual para a Ásia, o presidente da China, Xi Jinping, criticou os esforços de alguns países para "construir barreiras", algo que em sua opinião prejudica outros países e não beneficia ninguém.

A China há muito clama por reformas no sistema de governança global para melhor refletir uma gama mais diversificada de perspectivas e valores da comunidade internacional, incluindo a sua própria, em vez de apenas os valores de algumas nações importantes, assinala a Reuters.

Também colidiu repetidamente com os maiores interessados ​​na governança mundial, especialmente os Estados Unidos, em uma série de questões, desde direitos humanos até a influência econômica da China sobre outros países.

"O mundo quer justiça, não hegemonia", disse Xi em comentários transmitidos ao fórum.

"Um grande país deve se parecer com um grande país, mostrando que está arcando com mais responsabilidades", disse ele.

Embora Xi não tenha identificado nenhum país em seus comentários, as autoridades chinesas recentemente se referiram à "hegemonia" dos EUA em críticas públicas à projeção global de poder de Washington no comércio e na geopolítica.

Na sexta-feira (16), o presidente dos EUA, Joe Biden, realizou sua primeira cúpula presencial na Casa Branca desde que assumiu o cargo, em uma reunião com o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga, na qual a China foi o ponto central da agenda.

Ambos os líderes disseram que "compartilham sérias preocupações" sobre a situação dos direitos humanos em Hong Kong e na região chinesa de Xinjiang, onde Washington disse que Pequim está cometendo um genocídio contra os uigures muçulmanos. A China negou os abusos.

Em uma demonstração de cooperação econômica que exclui a China, Biden disse que o Japão e os Estados Unidos investirão conjuntamente em áreas como tecnologia 5G, inteligência artificial, computação quântica, genômica e cadeias de suprimentos de semicondutores.

Enquanto o governo Biden reúne outros aliados para endurecer sua posição em relação à China, Pequim busca fortalecer os laços com seus parceiros e vizinhos do Sudeste Asiático.

No fórum Boao, que é a resposta da Ásia a Davos, os chineses também afirmaram o compromisso de Pequim com o livre comércio global.

As práticas comerciais da China foram o foco de uma intensa guerra tarifária entre Pequim e Washington sob a administração Trump, com os Estados Unidos acusando Pequim de subsídios injustos que dão às empresas chinesas vantagens desleais no exterior e transferências forçadas de tecnologia e propriedade intelectual.

"A maior experiência da adesão da China à Organização Mundial do Comércio há 20 anos é que nós, chineses, não temos medo da competição", disse no fórum na segunda-feira Long Yongtu, ex-negociador-chefe da China para a entrada de seu país na OMC em 2001, .

No entanto, apesar do confronto persistente entre o governo dos EUA e a China, ambos os lados redescobriram um interesse comum no combate às mudanças climáticas, depois que as negociações bilaterais sobre o combate às emissões de gases de efeito estufa fracassaram durante a era Trump.

Na semana passada, o enviado climático dos EUA, John Kerry, voou para Xangai para se encontrar com seu homólogo chinês na primeira visita de alto nível de um funcionário do governo Biden à China.

Ambos concordaram com ações concretas “na década de 2020” para reduzir as emissões.

