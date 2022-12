Xi Jinping pede perspectiva estratégica de longo prazo nas relações China-UE

De acordo com o Global Times, a reunião das duas autoridades em Pequim representa a "boa vontade da UE em aprofundar as relações com a China" edit

Sputnik Brasil - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente visitante do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeram na quinta-feira (1º) fortalecer a comunicação e a cooperação estratégicas, ao mesmo tempo em que administram adequadamente suas diferenças.

De acordo com o Global Times (GT), a reunião das duas autoridades em Pequim — a primeira reunião oficial entre líderes da China e da União Europeia (UE) desde a conclusão da 20ª Conferência Nacional Congresso do Partido Comunista da China (PCC) — representa a "boa vontade da UE em aprofundar as relações com a China".

Após a visita do chanceler alemão Olaf Scholz à China e os encontros de Xi com vários líderes europeus em Bali à margem do G20, Michel também pretende consolidar o ímpeto de estabilização das relações China-UE, que atualmente enfrentam grandes desafios.

Xi afirmou que manter um impulso progressivo e ascendente no relacionamento China-UE e mantê-lo mutuamente benéfico serve aos interesses de ambos os lados e aos da comunidade internacional. De acordo com ele, a China vai continuar a desenvolver seus laços com a UE de uma perspectiva estratégica de longo prazo e deve trabalhar com o bloco europeu para fortalecer a comunicação e coordenação estratégicas e promover o crescimento estável e sustentado da parceria.

Segundo especialistas que falaram ao GT, a visita de Michel à China é de grande importância, já que a Europa agora mostra que está mais próxima dos EUA, e a postura da UE em relação à China está se tornando cada vez mais tensa, com mais ênfase na competição e na rivalidade sistêmica.

Certos países, como a Lituânia, que têm sido bastante agressivos em suas políticas em relação à China, não devem desempenhar um papel de liderança no cenário de estreita cooperação e intensificação do diálogo entre a China e a UE.

Os observadores veem esta proposta como um dos destaques da conversa de quinta-feira, que enfatizou que a Europa não deve seguir cegamente os passos dos EUA e permitir que mal-entendidos, especialmente os intencionais, sabotem os laços China-UE.

O presidente chinês espera que as instituições do bloco e os Estados-membros obtenham uma percepção objetiva e correta da China, superem o antagonismo ideológico, transcendam o confronto de sistemas e rejeitem uma nova guerra fria, seja qual for a forma que ela assuma.

