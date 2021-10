Xi Jinping pede reforço da governança global e desenvolvimento guiado pela inovação

O presidente chinês, Xi Jinping defendeu a ideia em discurso no dia 1º de outubro em vídeo para o vídeo para o Pavilhão da China da Expo Dubai 2020 edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, disse que o país propõe que pessoas de todo o mundo trabalhem juntas para fortalecer a governança global, guiar o desenvolvimento com inovação e continuar avançando para a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

A Expo Dubai 2020 nos Emirados Árabes Unidos foi inaugurada no mesmo dia, bem como o Pavilhão da China, que exibe as conquistas do país em áreas como exploração espacial, tecnologia da informação, transporte moderno, inteligência artificial e vida inteligente.

