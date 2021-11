Xi Jinping pede reforma do sistema de gestão da ciência e tecnologia

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O presidente chinês Xi Jinping enfatizou a importância de acelerar a reforma do sistema de gestão de ciência e tecnologia, bem como o desenvolvimento de um sistema de mercado nacional unificado para energia elétrica.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, pediu o desenvolvimento de um sistema em que os diretores assumam a responsabilidade geral nas escolas de ensino fundamental e médio sob a liderança de organizações do Partido.

O líder chinês fez os comentários na quarta-feira, enquanto presidia a 22ª reunião do Comitê Central para o aprofundamento da reforma geral.

PUBLICIDADE

Tradução: Ângela Han

Revisão: Gabriel Fragoso

PUBLICIDADE