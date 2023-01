Xi Jinping pede trabalho árduo para criar um futuro melhor no ano do Coelho

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, estendeu saudações de Festival da Primavera a todos os chineses na sexta-feira (20), na recepção tradicional realizada em Beijing pelo Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e pelo Conselho de Estado do país.

Xi Jinping fez um discurso durante reunião no Grande Palácio do Povo, saudando o povo chinês de todos os grupos étnicos, os compatriotas em Hong Kong, Macau e Taiwan, e os chineses no exterior.

Segundo ele, no ano do Tigre (o ano que está terminando), os chineses conquistaram mais sucessos na construção da modernização socialista, mesmo com o ambiente internacional muito turbulento e as tarefas da reforma e desenvolvimento muito pesadas. O líder chinês enfatizou que os sucessos do último ano demonstraram que enquanto o Partido e o povo estiverem juntos, não haverá dificuldades invencíveis.

“Precisamos de trabalhos verdadeiros e árduos para abrir um futuro mais bonito”, salientou Xi Jinping. Ele espera que no ano do Coelho (o ano novo chinês que está chegando), todos os chineses, especialmente os jovens, sejam vigorosos e ágeis como o coelho, para conquistar mais progressos em todos os aspectos.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Erasto Santos Cruz

