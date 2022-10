Xi Jinping pede união para defender socialismo na China

Líder máximo do Partido Comunista Xi disse que 20º Congresso vai desenvolver o socialismo com características chinesas edit

247 - Xi Jinping pediu nesta segunda-feira (17) que todo o povo chinês permaneça unido como "um pedaço de aço duro" e uma só mente sob a liderança do Partido Comunista da China (PCCh) para alimentar o navio gigante do rejuvenescimento nacional através do vento e ondas para chegar ao seu destino.

Xi fez as observações quando se juntou a uma discussão em grupo com delegados da Região Autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China, que estão participando do 20º Congresso Nacional do PCC.

Xi disse que o 20º Congresso Nacional do PCC aponta ainda a direção para o desenvolvimento do Partido e da causa do país, e serve como uma declaração política e programa de ação para o Partido unir o povo chinês para defender e desenvolver o socialismo com características chinesas, informa a Xinhua..

