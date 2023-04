Xi Jinping preside primeira reunião do 20º Comitê Central para o Aprofundamento Integral da Reforma

Xi Jinping enfatizou que este ano marca o início da implementação abrangente do espírito do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) edit

Rádio Internacional da China - “É preciso defender princípios fundamentais, abrir novos caminhos, agarrar prioridades reais e esforçar-se de forma pragmática.” A mensagem foi apresentada pelo presidente chinês, Xi Jinping, na primeira reunião do 20º Comitê Central para o Aprofundamento Integral da Reforma, realizada nesta sexta-feira (21) em Beijing.

Xi Jinping enfatizou que este ano marca o início da implementação abrangente do espírito do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), bem como os 45 anos de implantação da política de reforma e abertura e os 10 anos da terceira sessão plenária do 18º Comitê Central do PCCh.

Para alcançar os objetivos e as tarefas da nova era e da nova jornada, o aprofundamento abrangente da reforma deve ser tomado como força motriz fundamental para promover o caminho chinês à modernização.

Na reunião, o presidente chinês salientou ainda que reforçar a posição dominante da inovação científica e tecnológica das empresas é uma medida essencial para aprofundar a reforma do sistema científico e tecnológico.

É preciso reforçar e melhorar a gestão da economia estatal e apoiar o desenvolvimento da economia privada, apontou Xi Jinping na reunião.

Além disso, o líder chinês afirmou que é preciso persistir e reforçar a liderança do Partido e mobilizar o entusiasmo de todos os aspectos da reforma, a fim de continuar promovendo o aprofundamento abrangente da reforma na nova jornada.

