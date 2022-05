Xi Jinping preside reunião de liderança do Partido Comunista da China sobre situação epidêmica

Alta direção do Partido Comunista da China se reuniu para discutir sobre o estágio atual da Covid-19 no país edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou na quinta-feira (5) que a prevenção e o controle da epidemia estão em um estágio crucial e pediu esforços para aderir à política dinâmica da Covid-zero.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), fez estas declarações ao presidir uma reunião do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, na qual a situação da epidemia de Covid-19 foi analisada.

Na reunião, os participantes apontaram que desde o início da epidemia do novo coronavírus, a China tem aderido ao princípio de colocar as pessoas em primeiro lugar e ajustado políticas de prevenção e controle conforme as mudanças da situação, obtendo notáveis resultados no combate à epidemia.

Segundo a reunião, a pandemia ainda está se espalhando por todo o mundo, e há grandes incertezas sobre sua evolução. Os comitês do Partido e os governos de todos os níveis do país devem fortalecer sua confiança, implementar resolutamente as decisões e os arranjos do Comitê Central do Partido, além de dedicar esforços à prevenção e ao controle da epidemia.

