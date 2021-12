Xi Jinping preside reunião para analisar atividade econômica da China em 2022

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta terça-feira (6) uma reunião para analisar e estudar os trabalhos econômicos de 2022 do país, além de ouvir o relatório de trabalho da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh e da Comissão Supervisora Nacional da China, fazer planejamento dos trabalhos sobre a construção da conduta do partido e de um governo limpo e anticorrupção no próximo ano e deliberar as Regulamentações de Trabalho da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, presidiu a reunião.

A conclusão da reunião é que este é um ano marcante na história do PCCh e da nação, pois a China enfrentou calmamente mudanças drásticas e a pandemia da Covid-19, esforçou-se para concluir as tarefas duras da reforma e desenvolvimento e teve um bom começo da implementação do 14º Planejamento Quinquenal. O desenvolvimento econômico do país manteve um lugar pioneiro global, as forças científicas e tecnológicas estratégicas tiveram um desenvolvimento acelerado, a resiliência e as vantagens das cadeias industriais aumentaram, a reforma e a abertura progrediram mais profundamente, a garantia dos padrões de vida da população foi efetiva e a construção da ecocivilização progrediu continuamente.

Conforme as exigências da reunião, o país persistirá no princípio fundamental de buscar o progresso baseado na estabilidade, implementar o novo conceito de desenvolvimento de forma completa, correta e integral, acelerar o estabelecimento do novo enquadramento de desenvolvimento, aprofundar a reforma e a abertura, persistir no desenvolvimento movido pela inovação, promover um desenvolvimento de alta qualidade, tomar a reforma no lado da oferta como a linha principal, coordenar a prevenção e controle da pandemia com o desenvolvimento socioeconômico, coordenar o desenvolvimento e a segurança, continuar melhorando o nível de vida do povo, estabilizar a situação geral macroeconômica, manter a operação econômica na faixa razoável e manter a estabilidade da conjuntura geral social para promover a realização bem sucedida do 20º Congresso Nacional do PCCh.

