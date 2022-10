Xi Jinping preside reunião preparatória para 20º Congresso Nacional do PCCh

Os participantes da reunião aprovaram uma lista de 22 membros do comitê de credenciais dos delegados, e uma lista de 243 membros do presidium do congresso edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Xi Jinping presidiu uma reunião preparatória para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) na tarde de sábado no Grande Palácio do Povo em Beijing.

Os participantes da reunião aprovaram uma lista de 22 membros do comitê de credenciais dos delegados, e uma lista de 243 membros do presidium do congresso.

Foi aprovado na reunião que Wang Huning servirá como secretário-geral do congresso.

A reunião também aprovou a agenda do congresso. Os delegados devem ouvir e examinar um relatório do 19º Comitê Central do PCCh, examinar um relatório de trabalho da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh, deliberar e adotar uma emenda à Constituição do Partido, e eleger o 20º Comitê Central do PCCh e a 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.