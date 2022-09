Xi Jinping promove novo general do Exército Chinês

O secretário-geral do Partido Comunista e presidente da República é também presidente da Comissão Militar Central edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, presidente da Comissão Militar Central (CMC), apresentou o certificado de ordem para promover um oficial militar ao posto de general, o mais alto para oficiais em serviço ativo na China. A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (8) em Pequim.

O oficial promovido é o comandante do Comando do Teatro Norte do Exército de Libertação Popular (ELP), Wang Qiang. Xi Jinping entregou a ordem e deu seus parabéns.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.