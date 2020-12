Xi Jinping propõe elevação do nível político e ideológico das Forças Armadas chinesas

247 - O presidente Xi Jinping se reuniu na sexta-feira (4), com representantes das forças armadas em uma conferência sobre o trabalho de educação ideológica e política no setor militar.

Em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e da Comissão Militar Central (CMC), Xi, que é também secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da CMC, parabenizou a convocação da conferência e cumprimentou todos os participantes, além de posar para uma foto coletiva.

As instruções e requisitos de Xi para fortalecer e melhorar a educação ideológica e política nas forças armadas foram estudadas na conferência.

Com foco no fortalecimento da liderança ideológica e política do Partido sobre os militares e na construção de um sistema de trabalho educacional na nova era, a conferência proporcionará uma forte garantia ideológica e política para fortalecer as forças armadas, destaca a agência Xinhua.

Os vice-presidentes da CMC Xu Qiliang e Zhang Youxia, e os membros da CMC Li Zuocheng, Miao Hua e Zhang Shengmin participaram da reunião.

Ao discursar na conferência, o vice-presidente da CMC, Zhang Youxia, pediu esforços para implementar as instruções de Xi, focar na construção ideológica e política do Partido nas forças armadas e manter sua orientação política ao construir um sistema educacional para a nova era, de modo a melhorar significativamente os trabalhos relacionados.

