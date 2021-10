Xi Jinping propõe iniciativa para cooperação global de vacinas

As propostas constaram em seu discurso proferido na 16ª Cúpula do G20 por meio de vídeo edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, propôs no sábado (30) uma Iniciativa chamada Ação de Cooperação Global de Vacinas, de seis pontos. As propostas constaram em seu discurso proferido na 16ª Cúpula do G20 por meio de vídeo, informa a Rádio Internacional da China.

Conheça as propostas do líder chinês:

Primeiro, fortalecer a cooperação nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de vacinas e apoiar as empresas relacionadas na pesquisa e produção conjunta com países em desenvolvimento.

Segundo, defender a equidade e a justiça e fornecer mais vacinas aos países em desenvolvimento para cumprir a meta global de vacinação para 2022, conforme estabelecido pela OMS.

Terceiro, apoiar a Organização Mundial do Comércio (OMC) na tomada de decisão rápida sobre a isenção dos direitos de propriedade intelectual das vacinas de Covid-19 e encorajar as empresas a transferirem tecnologia para os países em desenvolvimento.

Quarto, intensificar a cooperação comercial transfronteiriça para garantir o livre fluxo comercial de vacinas, suas matérias-primas e auxiliares.

Quinto, tratar igualmente as vacinas diferentes e avançar no reconhecimento mútuo de vacinas conforme a Lista de Uso de Emergência da OMS.

Sexto, dar apoio financeiro para a cooperação global de vacinas, especialmente para que os países em desenvolvimento tenham acesso às vacinas.