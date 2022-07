Xi Jinping quer a promoção de um desenvolvimento global mais forte, verde e saudável

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (4) uma carta de congratulações ao Think Tank e fórum de mídia de alto nível sobre "Desenvolvimento Global: Missão Comum e Valor de Ação".

Xi Jinping enfatizou que o mundo entrou em um período de mudanças turbulentas, no qual a promoção do desenvolvimento global se tornou uma questão importante para a humanidade. Para esse fim, a China apresentou uma iniciativa de desenvolvimento global e está disposta a trabalhar com outros países para colocar o desenvolvimento na agenda de prioridades internacionais, acelerar a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e realizar um desenvolvimento global mais forte, verde e saudável.

