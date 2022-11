Xi Jinping realiza reunião com presidente da Tanzânia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, teve um encontro com a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, durante sua visita oficial à China, no Grande Salão do Povo, em Pequim, nesta quinta-feira (3). Os dois líderes anunciaram que atualizarão a relação bilateral para uma parceria de cooperação estratégica abrangente.

Xi Jinping ressaltou que o desenvolvimento das boas relações China-Tanzânia não só é do interesse comum e de longo prazo para ambos os países, mas também de grande importância para o avanço da construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a China-África na nova era. Os dois lados devem tomar a parceria estratégica abrangente como um guia, promovendo a cooperação amigável da próxima fase em vários campos de forma integrada. A China apoia firmemente o país na proteção da soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento, e está disposta a trabalhar junto com o lado tanzaniano para continuar apoiando mutuamente em questões envolvendo os interesses centrais e as principais preocupações de cada um.

Hassan disse que o lado tanzaniano considera a China como seu amigo verdadeiro e mais importante e está disposto a ser um parceiro que seja sempre digno da confiança da China. A Tanzânia trabalhará com a China para aproveitar o estabelecimento de uma parceria cooperativa estratégica abrangente como uma oportunidade para fortalecer a cooperação pragmática em vários campos, elevar as relações entre os dois países a um novo nível e construir um modelo de relações África-China na nova era. O lado tanzaniano continuará apoiando firmemente a China em questões relacionadas aos principais interesses, incluindo a questão de Taiwan e as questões relativas a Xinjiang e Hong Kong. Além disso, o país continuará tanto participando ativamente quanto apoiando o desenvolvimento do Fórum de Cooperação China-África, trabalhando com a China para promover a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Os dois líderes concordaram em manter e intensificar o diálogo de alto nível, expandir a escala do comércio bilateral, bem como os intercâmbios interpessoais e culturais e intensificar a cooperação internacional e multilateral. Após o encontro, os dois presidentes assistiram conjuntamente à assinatura de vários documentos de cooperação bilateral e emitiram a declaração conjunta sobre o estabelecimento de uma parceria cooperativa estratégica abrangente.

