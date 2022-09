Xi Jinping realiza visita de Estado ao Cazaquistão

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, desembarcou na tarde desta quarta-feira (14), horário local, no aeroporto da capital do Cazaquistão, iniciando a visita oficial ao país.

Ele foi recebido calorosamente pelo presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do país, Mukhtar Tleuberdi, além de outros altos funcionários.

No discurso proferido no aeroporto, Xi Jinping dirigiu, em nome do governo e do povo chinês, cumprimentos e votos sinceros ao governo e ao povo do Cazaquistão. Ele disse que, ao longo dos 30 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os laços dos dois países concretizaram um salto de desenvolvimento, chegando ao nível de uma plena parceria estratégica duradoura, e adicionou estar confiante de que a visita injetará nova força motriz para o desenvolvimento e a prosperidade comum das duas nações.

Os dois líderes de Estado realizaram conversas oficiais. Xi Jinping lembrou que a China e o Cazaquistão foram os primeiros a resolver questões fronteiriças, a construir gasodutos, a desenvolver a cooperação da capacidade produtiva e a estabelecer uma plena parceria estratégica duradoura. A China dá alta importância às relações com o Cazaquistão e apoia firmemente a independência, soberania e integridade territorial do país. A China está disposta, junto com o Cazaquistão, a contribuir mutuamente para concretizar a prosperidade comum.

Os dois líderes de Estado firmaram a Declaração Conjunta sobre os 30 Anos do Estabelecimento das Relações Diplomáticas entre a China e o Cazaquistão, e anunciaram que dedicarão mais esforços pela amizade duradoura, alta confiança e estabelecimento de uma comunidade de futuro compartilhado entre as duas nações.

