Xi Jinping realiza visita de inspeção ao Tibet

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente chinês, Xi Jinping, realizou nos dias 21 e 22 de jukho uma visita de inspeção a Nyingchi, na Região Autônoma do Tibet. O líder chinês foi recebido calorosamente pela população e quadros de diferentes etnias locais no aeroporto da cidade.

Na manhã do dia 21, Xi Jinping visitou o rio Nyang para conhecer a situação sobre a proteção ecológica e ambiental nas bacias do rio Yarlung Zangbo e do rio Nyang. De tarde, o presidente chinês visitou o Museu de Planejamento Urbano de Nyingchi, a aldeia Gala e o Parque de Gongbu para inspecionar os trabalhos sobre o planejamento de desenvolvimento da cidade, a revitalização rural e a construção de parques urbanos.

Na manhã do dia 22, Xi Jinping realizou uma visita à Estação Ferroviária de Nyingchi para conhecer o planejamento geral da Ferrovia Sichuan-Tibet e a construção e operação do trecho entre Lhasa e Nyingchi. Depois, o líder se deslocou a Lhasa, capital do Tibet, por trem, para inspecionar no local a construção da ferrovia.

Atravessando 16 vezes o rio Yarlung Zangbo, 90% da trajetória da Ferrovia Lhasa-Nyingchi está em alturas superiores a 3 mil metros. A construção do projeto encontrou muitas dificuldades e foi concluída em mais de seis anos. A ferrovia, que foi inaugurada em 25 de junho, tem um cumprimento total de 435,48 quilômetros e uma velocidade planejada de 160 quilômetros. Há nove estações ao longo da linha e a viagem entre Lhasa e Nyingchi foi diminuída em até 3 horas e 29 minutos.

