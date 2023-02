Xi Jinping recebe primeiro-ministro do Camboja em Beijing

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu na sexta-feira (10) em Beijing o primeiro-ministro do Reino do Camboja, Hun Sen.

Vale lembrar de que 2023 é o 65º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping deu boas-vindas a Hun Sen. O líder chinês enfatizou que a China apoia firmemente o povo cambojano na escolha do seu próprio caminho de desenvolvimento, na defesa da sua soberania e segurança, na promoção do progresso político e no seu desenvolvimento socioeconômico.

Segundo Xi Jinping, o Camboja sempre foi prioridade da diplomacia chinesa com os países vizinhos. Por isso, a China quer impulsionar as cooperações com o Camboja a partir da disposição geral e da importância estratégica. Ele apontou que os dois países podem reforçar as cooperações nas áreas de política, capacidade produtiva, agricultura, energia, segurança e cultura.

Hun Sen disse que visita de novo a China com muito prazer na qualidade de primeiro líder estrangeiro que visita o país após o Ano Novo Chinês. Segundo ele, o povo cambojano sempre estará determinadamente ao lado do povo chinês e admira os grandes êxitos de desenvolvimento alcançados pela China.

Hun Sen salientou que seu país aplica firmemente a política de Uma só China e se opõe às interferências externas nos assuntos relacionados a Hong Kong, Xinjiang e Tibet. Ele também afirmou que a parte cambojana apoia e participa ativamente do Cinturão e Rota, que é uma iniciativa que defende a paz mundial e promove o desenvolvimento comum.

