Xi Jinping recebe representantes dos funcionários públicos premiados

Rádio Internacional da China - A Conferência de Premiação para Funcionários Públicos Aprovados pelo Povo e Coletivos de Funcionários Públicos Aprovados pelo Povo foi realizada hoje (30) em Beijing. O presidente chinês, Xi Jinping, se encontrou com representantes e tirou fotos com eles.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, o secretário da Secretaria do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Wang Huning, e o vice-premier, Han Zheng, participaram do evento.

Na ocasião, Han Zheng leu a decisão do Conselho de Estado para premiar 397 excelentes funcionários públicos e 198 coletivos concernentes.

Em seu discurso, Wang Huning indicou que a presença do presidente Xi Jinping mostrou a grande atenção dele e do Partido para a construção da equipe de funcionários públicos.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, Xi Jinping, como secretário-geral do Comitê Central do PCCh, fez uma série de importantes diretrizes sobre os trabalhos concernentes. Segundo Wang Huning, na nova era, os funcionários públicos devem fortalecer a consciência política, aplicar o novo conceito de desenvolvimento e ser exemplos em observar os regulamentos e defender a integridade pessoal.

