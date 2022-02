Xi Jinping reencontra Putin em Beijing após oito anos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou na última sexta-feira (4) em Beijing com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre várias questões importantes relacionadas às relações entre os dois países e à segurança e estabilidade da estratégia global.

Xi Jinping compareceu em 2014 à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi e marcou com o presidente russo que se reencontraria com ele em Beijing depois de oito anos. Vladimir Putin comparecereu à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022. O líder chinês disse na ocasião acreditar que a sua visita injetaria mais vitalidade para as relações sino-russas.

Xi Jinping enfatizou que a pandemia de Covid-19 ainda está se espalhando e o mundo e a humanidade estão enfrentando desafios e crises. Porém, a China e a Rússia sempre mantiveram uma relação saudável e estável e participam ativamente do sistema de governança global, defendendo o multilateralismo e a democracia verdadeira e desempenhando um papel de amparo na defesa da equidade e justiça da comunidade internacional.

O presidente chinês ainda afirmou que, enfrentando esta situação internacional complexa e evoluindo, a China e a Rússia estão comprometidas em conjunto em aprofundar a cooperação estratégica e defender a justiça global. Segundo ele, é uma escolha estratégia de influência de longo alcance não só para os dois países, como também para o mundo, e não foi abalada no passado, nem será abalada no presente ou no futuro.

Vladimir Putin assegurou que as visitas olímpicas já se tornaram uma demonstração e tradição das relações estreitas entre os líderes dos dois países. Ele acredita que o povo chinês mostrará ao mundo um evento olímpico do nível mais alto com uma preparação dedicada. Ele considera a China como o parceiro estratégico mais importante da Rússia e amigo de mentalidade semelhante, e acha que as relações China-Rússia são um modelo de relações internacionais no século XXI.

Segundo Putin, a declaração conjunta emitida hoje por eles reflete a posição altamente unânime dos dois países sobre as principais questões internacionais. A natureza estratégica das relações Rússia-China é proeminente e sem precedentes, e atraiu a atenção mundial. O aprofundamento da colaboração estratégica abrangente entre a Rússia e a China é conducente à realização do respectivo desenvolvimento e à manutenção dos interesses comuns dos dois países, sendo também de grande importância para proteger a segurança e a estabilidade estratégicas mundiais.

Tradução: Nina Niu

Edição: Erasto Santos Cruz

