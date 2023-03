Xi Jinping: relações China-Arábia Saudita sauditas estão na melhor etapa da história

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, conversaram hoje (28) por telefone sobre as relações entre os dois países.

O líder chinês avaliou que as relações China-Arábia Saudita estão na melhor etapa da história. No final de 2022, ele visitou o país, e a primeira Cúpula China-Estados Árabes e a primeira Cúpula China-Conselho de Cooperação do Golfo foram realizadas com grande sucesso. Ambos os eventos promoveram o desenvolvimento das relações entre a China, a Arábia Saudita, os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e os países árabes, e produziram um impacto positivo na situação do Oriente Médio. Segundo o presidente chinês, a China está disposta a concretizar os êxitos das conferências e continuará apoiando firmemente os países nas questões que envolvem os interesses núcleos uns dos outros.

Xi Jinping apontou que, ultimamente, a China ajudou o Irã e a Arábia Saudita a restabelecerem as relações diplomáticas, o que não só melhorou as relações entre as duas partes, mas também deu um exemplo de reforço da união e cooperações entre os países regionais e aliviou as tensões regionais.

Mohammed bin Salman Al Saud agradeceu pelo apoio da China na melhoria das relações Arábia Saudita-Irã e disse que o feito da China mostrou o papel de um grande país responsável. Ele avaliou positivamente o papel construtivo desempenhado pela China, cada vez mais crucial nos assuntos internacionais. A Arábia Saudita quer esforçar-se com a China para promover mais cooperações bilaterais.

