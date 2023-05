Xi Jinping responde a carta de estudantes da Universidade Agrícola da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou recentemente uma carta de resposta para os alunos do programa “Quintais de Ciência e Tecnologia” da Universidade Agrícola da China, na qual o líder chinês saúda e cumprimenta os jovens do país já que o Dia Nacional da Juventude cairá no dia 4 deste mês.

Xi Jinping disse se sentir feliz em saber que os alunos podem realizar práticas agrícolas nos Quintais de Ciência e Tecnologia e nas zonas rurais. Ele enfatizou que os jovens devem prestar atenção para unir a prática e a teoria e usá-los ao assumirem trabalhos árduos.

O presidente chinês espera que os alunos possam ter uma ambição maior e continuar estudando ativamente para fazer contribuições para a modernização agrícola do país e a construção de uma nação socialista moderna conforme as disposições feitas no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

Em 2009, a Universidade Agrícola da China estabeleceu seu primeiro quintal de ciência e tecnologia na província de Hebei para que os alunos pudessem ter um lugar para pôr em prática seus conhecimentos. Até o momento, a universidade já criou 139 Quintais de Ciência e Tecnologia em 24 províncias do país.

