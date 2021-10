Xi Jinping ressalta a importância da assembleia popular para promover a democracia socialista

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Foi convocada nos dias 13 e 14 em Beijing, a Reunião Central sobre os Trabalhos da Assembleia Popular. O presidente chinês, Xi Jinping, participou do evento e fez um importante discurso.

O líder chinês ressaltou que o sistema da assembleia popular corresponde à realidade e à situação da China, representa a característica de um país socialista e pode garantir que o povo seja dono do país.

Segundo Xi Jinping, a assembleia popular é uma grande iniciativa do Partido Comunista da China que tem um importante significado na história do desenvolvimento político da China e do mundo. Na nova era, este sistema deve ser aperfeiçoado e reforçado, porque é de suma importância para a democracia e a estabilidade do país.

Xi Jinping indicou também que a democracia é um direito dos povos de todos os países e não é um benefício exclusivo de alguns países. Uma nação, seja democrata ou não, deverá ser julgada pelo próprio povo e não por forças exteriores.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

