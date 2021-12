Xi Jinping reúne-se com chefes do Executivo de Hong Kong e Macau

O presidente chinês ouviu as situações locais de Carrie Lam, chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, e Ho Iat-seng, de Macau edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, manteve conversações nesta semana com Carrie Lam, chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) e Ho Iat-seng, chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), ouvindo seus relatórios sobre a situação local e o trabalho do governo.

No encontro com Carrie Lam, Xi Jinping disse que a situação em Hong Kong continuou a melhorar este ano. A prevenção e controle da epidemia de Covid-19 foi eficaz na região, enquanto a economia se recuperou gradualmente. O governo da RAEHK liderado por Carrie Lam melhorou o sistema eleitoral local, conduziu com sucesso eleições para o Comitê Eleitoral e o Conselho Legislativo, promoveu o desenvolvimento democrático baseado na realidade de Hong Kong. Também implementou a Lei de Proteção da Segurança Nacional em Hong Kong e manteve a autoridade e dignidade do Estado de direito.

Na reunião com Ho Iat-seng, Xi Jinping disse que Macau manteve uma boa tendência de desenvolvimento estável em 2021. A epidemia de Covid-19 foi efetivamente prevenida e controlada, mantendo-se o deslocamento normal de pessoas com a parte continental. A economia da região foi recuperada gradualmente, enquanto o sistema jurídico e os mecanismos de aplicação para proteger a segurança nacional foram melhorados. A eleição do 7o Conselho Legislativo de Macau foi concluída com sucesso, e o princípio de“patriotas governando Macau”foi bem implementado.

tradução: Shi Liang

revisão: Gabriel Fragoso

