Xi Jinping reúne-se com o presidente cubano na China

Rádio Internacional da China (CRI) - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do país, Xi Jinping, reuniu-se na sexta-feira (25) com o primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e presidente cubano, Miguel Diaz-Canel Bermudez, que está em visita de Estado na China.

Xi Jinping afirmou que Cuba é o primeiro país do Hemisfério Ocidental a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. As relações sino-cubanas se tornaram um modelo de solidariedade e cooperação entre países socialistas e de sincera assistência mútua entre países em desenvolvimento.

O líder chinês assinalou que a China está disposta a trabalhar com Cuba para aprofundar continuamente a confiança política mútua, ampliar a cooperação prática, apoiar-se firmemente em questões relativas aos interesses centrais de cada um, fortalecer a coordenação e a cooperação em assuntos internacionais e regionais, avançar de mãos dadas no caminho da construção do socialismo com características próprias, e aprofundar constantemente o relacionamento bilateral na nova era.

Díaz-Canel disse que sua visita mostra que Cuba atribui grande importância e atenção à amizade e cooperação com a China. Ele afirmou que seu país reconhece fortemente as contribuições em teorias e práticas feitas pelo Comitê Central do Partido Comunista da China, com Xi Jinping como seu núcleo, para a construção do socialismo com características chinesas na nova era, e acredita que isso é um verdadeiro incentivo para todas as forças progressistas do mundo.

