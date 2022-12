Xi Jinping reúne-se com o presidente do partido Rússia Unida, Dmitry Medvedev

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta quarta-feira (21) em Beijing com o presidente do partido Rússia Unida, Dmitry Medvedev, que está em visita à China.

No encontro, Xi Jinping pediu a Medvedev que transmitisse suas cordiais saudações e bons votos ao presidente Vladimir Putin. Segundo o líder chinês, os contatos institucionalizados de longa data entre o PCCh e o partido Rússia Unida se tornaram um canal e plataforma únicos para consolidar a confiança política mútua, promover a cooperação de benefícios mútuos e demonstrar a colaboração estratégica entre a China e a Rússia, o que proporcionou um forte apoio para o desenvolvimento estável das relações bilaterais na nova era.

O presidente chinês espera que os dois partidos reforcem o intercâmbio e troquem experiências para contribuir com mais sabedoria e energia no aprofundamento das relações de coordenação estratégica abrangente China-Rússia.

Em relação à crise na Ucrânia, Xi Jinping disse que a China sempre decide sua posição e política de acordo com os méritos do próprio assunto, mantendo uma postura objetiva e imparcial, e promovendo ativamente diálogos. Ele espera que todas as partes envolvidas mantenham a racionalidade e a contenção, realizem um diálogo abrangente e resolvam as preocupações comuns de segurança através de meios políticos.

Medvedev entregou uma carta assinada do presidente russo, Vladimir Putin, ao presidente Xi Jinping, transmitindo suas saudações amigáveis e votos de felicidades ao líder chinês. Segundo ele, o desenvolvimento alcançado pela China sob a liderança do PCCh não apenas beneficia sua população de 1,4 bilhão de pessoas, mas também possui um grande significado para o mundo todo.

Medvedev disse que o partido Rússia Unida está pronto para fortalecer o intercâmbio com o PCCh sobre governança, implementar os importantes consensos alcançados pelos dois chefes de Estado, promover ativamente a cooperação entre os dois países nos campos do comércio, economia, energia e agricultura, e resistir conjuntamente a todo tipo de pressão e medidas injustas impostas de fora, além de promover o desenvolvimento das relações de coordenação estratégica abrangente China-Rússia.

tradução: Shi Liang

revisão: Diego Goulart

