Xi Jinping reúne-se com o presidente do Turcomenistão

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta sexta-feira (6) no Grande Salão do Povo em Pequim com o presidente do Turcomenistão, Serdar Berdimuhamedov, que está em visita à China. Na ocasião, os dois chefes de Estado declararam elevar as relações bilaterais para uma parceria estratégica abrangente.

Na reunião, Xi Jinping apontou que, com metas semelhantes e interesses conectados, a China e o Turcomenistão devem trabalhar de mãos dadas no caminho do revigoramento, fazer pleno uso das vantagens da complementaridade e explorar o potencial de cooperação, a fim de realizar o desenvolvimento comum. Segundo ele, a China quer esforçar-se junto com o Turcomenistão para aprofundar a cooperação bilateral em diversas áreas, construir uma comunidade de futuro compartilhado China-Turcomenistão e promover avanços no relacionamento bilateral para um nível mais alto.

O presidente chinês salientou que o mecanismo “China+Cinco Países da Ásia Central” é uma nova plataforma para as nações envolvidas realizarem cooperações, sendo aberto, transparente, mutuamente benéfico, pragmático e eficaz. A China vai reforçar a comunicação e a coordenação com o Turcomenistão para realizar com sucesso a primeira Cúpula “China+Cinco Países da Ásia Central”.

Serdar Berdimuhamedov disse que é um prazer fazer sua primeira visita de Estado à China. Segundo ele, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países alcançaram intercâmbios e cooperações frutíferos em vários campos e em muitos níveis. O Turcomenistão quer reforçar o intercâmbio com a China, aprender com as experiências chinesas obtidas no desenvolvimento e aprofundar a cooperação bilateral, a fim de alcançar o desenvolvimento comum dos dois países.

O presidente turcomano também salientou que seu país apoia firmemente a soberania e a integridade territorial da China e se opõe a qualquer tentativa de separar o país.

