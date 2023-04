Xi Jinping reúne-se com oficial de alto escalão do Partido Comunista do Vietnã

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, reuniu-se nesta quarta-feira (26), em Beijing, com Truong Thi Mai, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã (PCV), membro permanente do Secretariado do Comitê Central do PCV e chefe do Departamento de Organização do Comitê Central do PCV.

No encontro, Xi Jinping lembrou que este ano marca o 15o aniversário do estabelecimento da parceria estratégica abrangente entre a China e o Vietnã. Segundo o líder chinês, desde a visita do secretário-geral do PCV, Nguyen Phu Trong, à China em 2022, os dois países têm dado grande importância aos consensos alcançados entre os dois chefes de Estado, adotando medidas positivas para a promoção do intercâmbio e da cooperação bilateral.

Xi Jinping expressou sua disposição e prontidão em manter contato próximo com Nguyen Phu Trong para reforçar a orientação política e a liderança estratégica no desenvolvimento das relações entre os dois países.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.