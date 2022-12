Xi Jinping reúne-se com presidente do Conselho Europeu

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta quinta-feira (1º/12) com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no Grande Palácio do Povo em Pequim

O líder chinês apontou que a visita de Michel à China, logo depois do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), representando todos os países membros da União Europeia (UE), mostra a boa vontade do bloco em promover as relações com a nação chinesa. A China e a União Europeia são duas grandes forças para defender a paz mundial, dois grandes mercados para promover o desenvolvimento comum e duas grandes civilizações para impulsionar o progresso da humanidade. Por isso, o desenvolvimento contínuo do relacionamento e a adesão ao benefício recíproco e ao ganho mútuo correspondem aos interesses comuns dos dois lados e do resto do mundo. Quanto mais for agitada a situação internacional e mais destacados os desafios globais, o significado mundial das relações China-Europa se tornará mais proeminente.

O presidente chinês disse que o camarada Jiang Zemin faleceu no dia 30 de novembro em Shanghai, acrescentando que ele, quando era líder do Estado, atribuiu alta importância ao desenvolvimento das relações entre a China e a Europa, visitou vários países europeus, manteve estreita comunicação com os líderes europeus, promoveu o estabelecimento do mecanismo de encontro entre os líderes da China e da UE, e impulsionou cooperações e diálogos em vários setores.

Xi Jinping apresentou os importantes resultados alcançados no 20º Congresso Nacional do PCCh e as cinco características da modernização chinesa, assim como quatro observações sobre as relações China-Europa.

Primeiro, conhecimento correto. Não há divergências estratégicas fundamentais nem conflitos entre a China e a Europa. A China não busca hegemonia nem exportará seu sistema. A China apoia a autodeterminação estratégica da UE e a união e a prosperidade do continente europeu. Por isso, a parte chinesa espera que os órgãos do bloco e seus países membros estabeleçam um conhecimento objetivo e correto sobre a China.

Segundo, controle das divergências. Os dois lados devem manter comunicação e consulta com uma atitude construtiva, respeitar a soberania, a independência e a integridade territorial sem interferir nos assuntos internos de outra parte, a fim de defender conjuntamente a base política do relacionamento.

Terceiro, cooperação em nível mais alto. A China aplicará abertura em alto nível e acelerará o estabelecimento de um novo paradigma de desenvolvimento, no qual a participação europeia e o ganho mútuo serão aplaudidos.

Quarto, reforço da coordenação e cooperação internacional. Como a China e a UE defendem o sistema internacional cujo núcleo é as Nações Unidas, os dois lados podem praticar o verdadeiro multilateralismo, lidar em conjunto com os desafios e defender juntos a paz e o desenvolvimento mundial.

Por sua vez, Michel parabenizou Xi Jinping pela reeleição como secretário-geral do Comitê Central do PCCh e expressou profundo pesar, em nome da UE, pelo falecimento do camarada Jiang Zemin. Acrescentou que a UE está disposta a discutir profundamente as importantes questões nas relações bilaterais com respeito mútuo e sinceridade. O presidente do Conselho Europeu ainda se comprometeu a defender a política de uma só China, respeitar a soberania e a integridade territorial do país e não interferir em seus assuntos internos, de forma a ser um parceiro confiável e previsível da China.

