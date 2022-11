Xi Jinping reúne-se com primeiro-ministro paquistanês

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu na manhã desta quarta-feira (2) com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

O líder chinês disse que estava alegre por se encontrar outra vez com o primeiro-ministro paquistanês em mais de um mês. “Na última vez, tivemos uma boa conversa na cidade de Samarcanda, no Uzbequistão. Esta é a sua primeira visita à China depois de assumir o cargo de primeiro-ministro”, disse o presidente chinês. Ele acredita que a visita vai injetar um novo impulso à parceria cooperativa estratégica global entre a China e o Paquistão.

Por sua vez, Shehbaz Sharif apontou que, sem dúvida, sob a forte liderança de Xi Jinping, a China não apenas alcançará uma glória épica, como também fortalecerá ainda mais a cooperação, amizade e irmandade de aço dos dois países. “Sua liderança cheia de dinamismo vai conduzir o mundo a uma era de coexistência mútua, cooperação e estabilidade”, ressaltou ele.

