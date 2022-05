Xi Jinping salienta desenvolvimento saudável do capital na China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), pediu na sexta-feira esforços para regular e liderar o desenvolvimento saudável do capital da China de acordo com a lei e dar suporte ao desempenho do papel positivo do capital como um fator importante da produção.

Xi Jinping fez as observações ao participar de uma sessão do estudo em grupo do Birô Político do Comitê Central do PCCh.

O capital é um importante fator de produção na economia de mercado socialista, disse Xi Jinping, acrescentando que regular e orientar o desenvolvimento do capital na economia de mercado socialista não é apenas uma questão econômica importante, mas também uma questão política importante, e não apenas uma questão importante da prática, mas também uma questão teórica importante.

Tudo isso é relacionado à adesão ao sistema econômico socialista básico, à política nacional básica de reforma e abertura, desenvolvimento de alta qualidade e prosperidade comum, segurança nacional e estabilidade social, observou ele.

