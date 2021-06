Xi Jinping saúda Dia Internacional das Crianças estimulando estudo da história do Partido Comunista

247 - Nas comemorações do Dia Internacional das Crianças, transcorrido em 1º de Junho, o presidente chinês, Xi Jinping, respondeu na véspera uma carta aos membros da organização Jovens Pioneiros da China na Escola Primária de Xin’an da cidade de Huai’an, província de Jiangsu, cuprimentando os meninos e meninas pela data.

Em sua carta , Xi Jinping pediu que as crianças aprendam a história do Partido Comunista da China, informa a Xinhua. E que apliquem o que aprendem da história do Partido para suas próprias vidas. Reportagem da Rádio Internacional da China rememora momentos da infância do líder chinês, com finalidades educativas para a jovem geração. O texto destaca que "Xi Jinping sempre compartilhou abertamente as histórias de sua infância e sentimentos do seu crescimento. O presidente chinês nasceu em uma família de vida simples, e teve uma educação familiar muito rigorosa. Ao ser entrevistado pela CCTV, Xi Jinping disse que as roupas que ele vestia na infância sempre vinham dos irmãos mais velhos e eram todas remendadas".

Em 30 de maio de 2014, conta a reportagem, Xi Jinping visitou a Escola Minzu do bairro de Handian na cidade de Beijing para participar da cerimônia de ingresso dos alunos à Organização dos Jovens Pioneiros da China. Ele disse que ingressou na organização em 1960 e ainda se lembra do momento vibrante daquela época. Xi Jinping estimulou os alunos a sempre estarem preparados para continuar a construção do país".

Durante essa visita, Xi contou que tomou contato com a caligrafia tradicional chinesa sobre a "lealdade e fidelidade à pátria". A partir do momento em que ganhou de presente de sua livros sobre o tema, este se tornou seu objetivo de vida.

"Em 9 de setembro de 2016, Xi Jinping visitou a Escola Bayi de Beijing, sua alma mater, onde estudou durante o curso primário e o primeiro ciclo da escola secundária. Ele lembrou: “50 anos atrás, jogamos futebol neste campo, que era de terra. A minha condição física ainda está boa até agora devido aos exercícios da infância.” Ele destacou o desenvolvimento da educação física na formação dos alunos".

Outro momento recordado foi a visita de Xi Jinping em 24 de fevereiro de 2017, ao Ginásio Wukesong, compartilhando sua história sobre a patinação em sua infância. "Naquela época, ele e seu irmão mais jovem queriam patinar, mas o dinheiro só era suficiente para comprar um par de patins. Ele então cedeu a oportunidade ao irmão".

