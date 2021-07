Xi Jinping saúda Fundo de Assistência à Cooperação Sul-Sul e Instituto de Desenvolvimento por seu 5º aniversário

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na quinta-feira (8) uma carta de congratulação pela passagem do 5º aniversário do Fundo de Assistência à Cooperação Sul-Sul e do Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Sul-Sul (ISSCAD, na sigla em inglês).

O líder chinês apontou que, nos últimos cinco anos, o Fundo tem apoiado ativamente os países em desenvolvimento na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em resposta à crise humanitária e à redução da pobreza.

Já o ISSCAD tem se dedicado ao compartilhamento das experiências de governança da China e dos países em desenvolvimento e à formação de talentos de gestão governamental. Ambos desempenharam um papel importante para promover a cooperação Sul-Sul.

O presidente evidenciou que a China quer trabalhar junto com os países em desenvolvimento para estimular ainda mais o potencial cooperativo e compartilhar oportunidades de desenvolvimento. Ele deseja que o Fundo e o Instituto façam maiores contribuições para a criação da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

