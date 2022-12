Xi Jinping se encontra com o chefe do Executivo de Hong Kong

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se na última sexta-feira (23) com o chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), John Lee, que está em Beijing para uma apresentação de trabalho.

Xi Jinping afirmou que, desde que John Lee assumiu o cargo de chefe do Executivo, tem liderado o novo governo da RAEHK para trabalhar de maneira responsável, pragmática e efetiva, unir todos os setores sociais, proteger firmemente a segurança nacional, recuperar energicamente a vitalidade econômica e atender às preocupações do povo. O governo local aprendeu e implementou atenciosamente os princípios do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e Hong Kong deu passos sólidos no caminho correto de “um país, dois sistemas”. O governo central avaliou os trabalhos de John Lee e do governo da RAEHK de forma plenamente positiva.

Xi Jinping frisou que o princípio de “um país, dois sistemas” é o melhor arranjo institucional para manter a prosperidade e estabilidade duradoura de Hong Kong e Macau desde seu retorno à pátria. O governo central implementará completa e inabalavelmente esta política e apoiará a administração conforme a lei do chefe do Executivo e do governo da RAEHK.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Erasto Santos Cruz

