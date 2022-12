Xi Jinping se reúne com Medvedev, presidente do partido Rússia Unida

Líder máximo da China recebe dirigente do partido que está no poder na Rússia edit

247 - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta quarta-feira (21) com o presidente do partido Rússia Unida, Dmitry Medvedev, que visitou a China a convite do PCCh, informa a Xinhua.

O partido Rússia Unida está à frente do poder político na Rússia e é uma forte base de sustentação política e parlamentar do presidente Vladimir Putin.

