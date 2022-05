Xi Jinping se reúne com Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se por videoconferência com a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, nesta quarta-feira (25).

No encontro, o líder chinês saudou a visita de Bachelet à China e esclareceu as importantes questões relacionadas ao desenvolvimento da causa dos direitos humanos no país, além de apresentar o princípio do Partido Comunista da China (PCCh) e da nação de proteger e garantir os direitos humanos de forma integral.

O PCCh, desde a sua fundação, assumiu como aspiração e missão a busca da felicidade para o povo chinês, lutando constantemente pelos interesses do povo há mais de 100 anos, salientou o presidente.

Xi Jinping apontou que a parte chinesa, com base na igualdade e respeito mútuo, está disposta a realizar o diálogo e a cooperação com outras partes, expandir consensos, reduzir divergências, aprender mutuamente e buscar progressos, a fim de promover o desenvolvimento da causa internacional de direitos humanos.

Por sua vez, Michelle Bachelet agradeceu à parte chinesa por recebê-la apesar das dificuldades da epidemia, e disse que acredita que sua visita ajuda a conhecer melhor a China. Ela também admira os esforços e conquistas do país em vários aspectos, como erradicação da pobreza, proteção dos direitos humanos e desenvolvimento socioeconômico, bem como o papel desempenhado pela China em salvaguardar o multilateralismo, enfrentar desafios globais e promover o desenvolvimento sustentável global.

