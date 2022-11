Xi Jinping se reúne com presidente da Mongólia

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta segunda-feira (28) com o presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, no Grande Salão do Povo em Pequim.

Na reunião, Xi Jinping disse que os dois países são vizinhos importantes e que deseja manter relações estáveis de boa vizinhança, amizade e cooperação que atendam aos interesses fundamentais dos dois povos.

Segundo o líder chinês, a parte chinesa está disposta a trabalhar junto com a Mongólia para promover o desenvolvimento da parceria estratégica abrangente com passos sólidos, a fim de levar mais benefícios às duas nações.

Xi Jinping salientou que a China respeita a independência, soberania e integridade territorial de forma recíproca, além de ampliar as cooperações bilaterais em diversas áreas, como comércio e energias.

Ukhnaa Khurelsukh elogiou os êxitos obtidos pela China ao longo do seu curso de desenvolvimento. O presidente mongol disse que os dois países têm se ajudado e apoiado no combate à pandemia de Covid-19 e em vários outros desafios globais.

O líder da Mongólia destacou que quer estreitar os contatos políticos com a parte chinesa e consolidar o apoio mútuo. Além disso, a Mongólia segue firmemente a política de uma só China, salientou Ukhnaa Khurelsukh, durante o encontro.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.