Xi Jinping se reúne com presidente do Gabão em Beijing

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, se encontrou na tarde desta quarta-feira (19) no Grande Palácio do Povo em Beijing com o presidente da República do Gabão, Ali Bongo Ondimba, que está em visita oficial à China. Os dois chefes de Estado decidiram elevar a parceria de cooperação abrangente para a parceria de colaboração estratégica abrangente.

Xi Jinping apontou que a China e o Gabão celebrarão no próximo ano o 50° aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas. Nas últimas cinco décadas, os dois países têm mantido uma amizade sólida sob a orientação de várias gerações de líderes. Ambos os lados apoiam firmemente um ao outro para salvaguardar os interesses comuns e a imparcialidade e justiça internacional. A visita do presidente Ali Bongo Ondimba demonstra mais uma vez a importância e o alto nível das relações China-Gabão.

A China está promovendo plenamente um desenvolvimento de alta qualidade a modernização chinesa, destacou Xi Jinping. A parte chinesa está disposta a reforçar os intercâmbios de experiências na governança de Estado, aprofundar a confiança estratégica e apoiar mutuamente nas questões de interesses essenciais e de grandes preocupações. A China quer fortalecer a conexão estratégica de desenvolvimento com o Gabão e impulsionar a cooperação nas áreas de infraestrutura, silvicultura, pesca, economia digital e construção de parques industriais. Ambos os lados também aprofundarão os intercâmbios culturais e reforçarão a colaboração nos setores de turismo, revitalização rural e eliminação da pobreza. Além disso, os dois países também devem reforçar a cooperação estratégica dentro das plataformas multilaterais, incluindo a ONU, com vista a defender o desenvolvimento pacífico mundial e os interesses comuns das nações em desenvolvimento.

O mundo enfrenta atualmente muitos desafios e crises. A China e os países africanos precisam fortalecer a solidariedade e cooperação mais do que nunca. As duas partes se opõem resolutamente a todas as formas de hegemonia e política de poder e à interferência nos assuntos internos de outros países. O governo chinês apoia firmemente a África na busca de um caminho de desenvolvimento independente e seus esforços na promoção da segurança alimentar, progresso de industrialização.

Ali Bongo Ondimba, por sua vez, declarou que o Gabão adere ao princípio de Uma Só China e apoia os conceitos importantes propostos pelo presidente Xi Jinping. A China e o Gabão mantêm a confiança política de alto nível e respeitam e apoiam sempre um ao outro. Ele espera continuar a estreitar a coordenação estratégica multilateral com a China e impulsionar mais avanços da relação China-África.

Depois da reunião, os dois chefes de Estado testemunharam em conjunto a assinatura de vários acordos de cooperação bilateral nos setores de investimento, agricultura, habitação, construção urbana e resposta às mudanças climáticas.

Os dois países também publicaram uma declaração conjunta sobre o estabelecimento da parceria de cooperação estratégica abrangente.

Antes do encontro, Xi Jinping realizou uma cerimônia de recepção para saudar o presidente gabonês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.