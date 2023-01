Xi Jinping se reúne com presidente filipino

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o presidente das Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., no Grande Palácio do Povo, em Pequim, na tarde desta quarta-feira (4).

Xi Jinping deu as boas-vindas à primeira visita de Marcos à China após a tomada de posse como presidente filipino. O líder chinês apontou que esta foi a primeira visita oficial de Marcos aos países fora da Asean, sendo também o primeiro líder estrangeiro recebido pela China neste ano, o que demonstra a proximidade do relacionamento entre a China e as Filipinas, significando que ambas as partes ocupam uma posição importante na estrutura diplomática um do outro.

A China sempre considera as Filipinas uma prioridade da diplomacia de vizinhança e insiste em tratar as relações bilaterais com uma perspectiva estratégica e global. “Quero manter a comunicação estratégica com o presidente Marcos e planejar de forma abrangente o desenvolvimento futuro do relacionamento bilateral, de forma a beneficiar os povos e contribuir mais para a paz e estabilidade da região”, acrescentou.

Apesar de existir diferenças nas condições nacionais e sistemas políticos, a China e as Filipinas possuem objetivos semelhantes na busca do desenvolvimento e grande potencial de cooperação, salientou o líder chinês. Os dois países devem fortalecer os intercâmbios e o aprendizado mútuo entre os departamentos governamentais, órgãos legislativos e partidos políticos, além de aprofundar a interconexão das estratégias de desenvolvimento. Ambos os lados já confirmaram as quatro áreas de cooperação principais, que são agricultura, infraestrutura, energia e cultura. É necessário cultivar mais pontos de crescimento e criar novos destaques de cooperação.

Xi Jinping frisou que o desenvolvimento da China e das Filipinas é enraizado no ambiente de vizinhança amistosa e na grande família da Ásia de cooperação de benefícios recíprocos. A parte chinesa está disposta a cooperar com as Filipinas e outros países da ASEAN para focar em cooperação e desenvolvimento, impulsionar a região a se livrar da sombra da Guerra Fria, evitar confrontos e manter a prosperidade. A China também espera trabalhar com a parte filipina para defender os interesses comuns das nações em desenvolvimento e contribuir para a melhora da governança regional e global.

Marcos, por sua vez, declarou que espera aproveitar a visita para mostrar ao mundo as boas relações entre a China e as Filipinas e a grande importância deste relacionamento. Os dois países dedicar-se-ão à promoção das relações para um novo patamar.

A China é o parceiro de cooperação mais forte das Filipinas e nada pode impedir a continuação e o desenvolvimento desta amizade. O governo filipino adere ao princípio de “uma só China” e quer continuar as consultas amistosas para resolver de forma adequada as questões marítimas, além de iniciar as negociações sobre o desenvolvimento de petróleo e gás.

