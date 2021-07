Xi Jinping se reúne com representantes dos organizadores das festas do centenário do PCCh

O presidente chinês elogiou os quadros do PCCh que se empenharam na organização dos festejos do centenário edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (13) com representantes dos participantes dos preparativos das celebrações do 100º aniversário do Partido Comunista da China (PCCh), realizadas em 1º de julho na praça Tiananmen.

Xi Jinping elogiou a qualidade do trabalho e incentivou todos a se empenharem em novas contribuições.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.