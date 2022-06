Xi Jinping sediará 14ª Cúpula do BRICS

Apoie o 247

247 com agências internacionais - O presidente chinês, Xi Jinping, sediará a 14ª Cúpula do BRICS em Pequim em 23 de junho, anunciou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira, 17. Será a primeira reunião desse grupo desde o início da crise na Ucrânia.

O porta-voz Hua Chunying disse que a Cúpula será realizada em formato virtual sob o tema "Promover parceria BRICS de alta qualidade, inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global".



Hua disse que o presidente Xi sediará o Diálogo de Alto Nível sobre Desenvolvimento Global em Pequim em 24 de junho. O Diálogo será realizado em formato virtual sob o tema “Promover uma Parceria Global de Desenvolvimento para a Nova Era para Implementar Conjuntamente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, e os líderes do BRICS e líderes de mercados emergentes relevantes e países em desenvolvimento participarão do evento.

BRICS refere-se ao influente grupo de economias emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) formado em 2009 e que reúne 40% da população global e representa quase 25% do PIB mundial.

