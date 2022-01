Xi Jinping troca mensagens com presidente do Uzbequistão pelo 30º aniversário dos laços diplomáticos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo uzbeque, Shavkat Mirziyoyev, trocaram congratulações neste domingo pelo 30º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

Em sua mensagem, Xi disse que nos últimos 30 anos, as relações China-Uzbequistão acompanharam os tempos e avançaram, dando um bom exemplo de relações internacionais caracterizadas pela coexistência harmoniosa e cooperação ganha-ganha.

Em particular, os dois lados aprenderam um com o outro no curso da reforma, abertura, desenvolvimento e revitalização, e trabalharam juntos e ajudaram um ao outro na luta contra a pandemia de COVID-19, tornando-se parceiros estratégicos abrangentes genuínos, exaltou Xi.

Ele destacou que dá grande importância ao desenvolvimento das relações China-Uzbequistão e está pronto para trabalhar com Mirziyoyev para aproveitar o 30º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos como uma oportunidade para escrever conjuntamente um novo capítulo na história do desenvolvimento da parceria estratégica abrangente bilateral, a fim de beneficiar os dois países e dois povos.

Por sua vez, Mirziyoyev apontou que os últimos 30 anos foram um capítulo glorioso na antiga história de intercâmbios amigáveis entre os dois povos.

Para ele, sob a atenção pessoal do presidente Xi, a parceria estratégica abrangente Uzbequistão-China está prosperando. A cooperação bilateral em vários campos teve progresso estável, os intercâmbios interpessoais e culturais estão sendo aprimorados continuamente e os dois países mantiveram uma comunicação estreita dentro dos quadros de organizações internacionais e regionais, acrescentou Mirziyoyev.

O lado uzbeque está pronto para aprofundar a cooperação do Cinturão e Rota com a China e promover as relações amistosas e a cooperação integral entre os dois países para um novo estágio histórico, ressaltou o presidente uzbeque.

