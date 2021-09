Xi Jinping, um líder que respeita professores e valoriza a educação

Líder chinês diz que "os estudantes de hoje serão o grosso do exército para a realização do sonho da grande revitalização da nação chinesa, e os professores são os criadores dessa equipe de sonho” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China (CRI) - Um bom professor é um tesouro para um indivíduo e uma glória para uma escola. O surgimento contínuo de grupos após grupos de bons professores constitui a esperança de uma nação. Durante décadas, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país, Xi Jinping, tem respeitado os professores e valorizado a educação.

Xi Jinping disse uma vez: “Muitos professores me ensinaram e ainda consigo me lembrar de seus rostos até hoje. Eles me ensinaram muitas coisas e a verdade da vida. Os benefícios são infinitos.”

“Fazer o professor uma profissão verdadeiramente respeitosa e admirável na sociedade e construir um ambiente em que todos respeitem os professores e valorizem a educação”, disse o líder chinês.

PUBLICIDADE

Para Xi Jinping, “os estudantes de hoje serão o grosso do exército para a realização do sonho da grande revitalização da nação chinesa, e os professores são os criadores dessa equipe de sonho”.

PUBLICIDADE