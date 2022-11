Xi Jinping vai à Indonésia para participar da Cúpula do G20

Durante as atividades, o presidente chinês vai reunir-se com líderes de vários países edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, anunciou nesta sexta-feira (11) que, a convite do presidente da Indonésia, Joko Widodo, o presidente chinês, Xi Jinping, vai participar da 17a Cúpula do G20, em Bali, nos próximos dias 14 a 17.

A convite do primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, Xi Jinping vai a Bangcoc para participar da 29a Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e visitar a Tailândia de 17 até 19 deste mês.

Durante as atividades, o presidente chinês vai reunir-se com líderes de vários países, como o presidente da França, Emmanuel Macron; o presidente dos EUA, Joe Biden; o presidente do Senegal, Macky Sall, e o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.