Xi Jinping vê tendência positiva no controle da epidemia de coronavírus na China

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), presidiu nesta quarta-feira uma reunião da liderança do país para analisar as principais tarefas na prevenção e controle da doença do novo coronavírus (COVID-19) e na estabilização do desenvolvimento socioeconômico. O dirigente do Partido Comunista e do Governo detectou uma tendência positiva

247 - Em discurso perante a liderança do país, na reunião do Comitê Permanente do Birô Político do Partido Comunista, o líder chinês Xi Jinping disse que após os esforços árduos do país inteiro, surgiu uma tendência positiva, pois a situação de prevenção e controle epidêmico teve uma melhora constante e a retomada da ordem do trabalho e da vida está se acelerando.

Xi pediu a aceleração do estabelecimento de uma ordem econômica e social compatível com a prevenção e controle da epidemia, exigindo esforços para consolidar e expandir a tendência positiva duramente conquistada, trazer o desenvolvimento socioeconômico do país de volta ao caminho normal o quanto antes e criar condições para garantir uma vitória decisiva na construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e na erradicação da pobreza.

Xi destacou a importância de uma compreensão clara sobre a complexidade da situação atual da prevenção e controle epidêmico, assim como do desenvolvimento socioeconômico.

As informações são da Xinhua.