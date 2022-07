Xi Jinping visita Urumqi, capital de Xinjiang

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Entre os dias 12 e 13 de julho, o presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou Urumqi, capital da Região Autônoma Uigur de Xinjiang. Trata-se da segunda viagem do presidente chinês a Xinjiang desde o 18o Congresso Nacional do Partido Comunista da China em 2012.

Na tarde do dia 12, Xi Jinping visitou a Universidade Xinjiang para conhecer a situação da formação de talentos na região. Fundada em 1960, a instituição possui disciplinas líderes em teoria marxista, química e ciência e tecnologia de computação na China.

Mais tarde, o líder chinês visitou a Zona de Porto Terrestre Internacional de Urumqi, que é um projeto simbólico na zona central do Cinturão Econômico da Rota da Seda. Durante a inspeção, Xi Jinping apontou que, com a promoção aprofundada da construção da iniciativa Cinturão e Rota, Xinjiang deixou de ser uma região remota e se tornou uma zona central do Cinturão Econômico da Rota da Seda. Os trabalhos têm significado histórico e serão promissores no futuro, destacou o líder chinês.

Na manhã do dia 13, o presidente Xi Jinping visitou a comunidade residencial Guyuanxiang no distrito de Tianshan, em Urumuqi. Um total de 4.635 pessoas de 1.750 famílias moram nesta comunidade residencial, entre eles, 95% são de minorias étnicas.

O líder chinês ainda visitou o Museu da Região Autônoma Uigur de Xinjiang e assistiu a uma exibição da epopeia heróica quirguiz "Manas" e teve uma conversa com os herdeiros do patrimônio cultural imaterial "Manas".

A administração de Xinjiang conforme a lei, unidade, cultura, para uma prosperidade de longo prazo é a estratégia apresentada pelo Partido Comunista da China há dois anos.

A visita do líder chinês a Urumqi é exatamente um sinal da implementação desta estratégia.

