Xi pede às Forças Armadas para se prepararem para o 'combate real'

RT - O presidente da China, Xi Jinping, pediu às Forças Armadas do país para se prepararem para combates reais, relatou a mídia nacional na quarta-feira. As declarações vieram dias depois que Pequim realizou grandes exercícios militares em torno de Taiwan, que teriam envolvido a simulação de ataques precisos na ilha autogovernada.

Dirigindo-se aos militares em uma base naval no sul da China na terça-feira, Xi pediu o fortalecimento do "treinamento militar orientado para o combate real", como citado pelo canal estatal CCTV.

O líder chinês teria nomeado a defesa da "soberania territorial e interesses marítimos" de Pequim, bem como a proteção da "estabilidade periférica geral" como a missão principal da Marinha.

No sábado, a China lançou os exercícios militares de três dias codinome 'United Sharp Sword' nas proximidades de Taiwan.

Segundo as Forças Armadas de Taiwan, foram detectados nove navios de guerra e cerca de 71 aviões na área no dia seguinte.

O coronel sênior Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular (PLA), descreveu os navios e aviões como "cercando" a ilha. Ele esclareceu que os exercícios tinham como objetivo alertar "contra a colusão entre forças separatistas que buscam a 'independência de Taiwan' e forças externas e contra suas atividades provocativas".

Os movimentos militares ocorreram após uma visita da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos na semana passada, quando ela se encontrou com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy.

O encontro foi a segunda vez que Tsai se sentou com um presidente da Câmara dos Representantes dos EUA em menos de um ano. A visita da antecessora de McCarthy, Nancy Pelosi, a Taiwan, em agosto do ano passado, enfureceu Pequim, que respondeu com seus maiores exercícios já realizados no Estreito de Taiwan.

Taiwan tem sido de facto independente desde 1949, quando a parte perdedora da guerra civil chinesa fugiu para a ilha e estabeleceu sua própria administração. Embora apenas um punhado de nações reconheça Taiwan como um Estado soberano, os EUA mantêm há muito tempo laços estreitos, não oficiais, com Taipei, tanto militar quanto economicamente. Formalmente, Washington ainda professa aderir ao princípio de 'Uma China'.

Pequim considera a ilha uma parte inalienável de seu território que foi tomada por separatistas e acusa os EUA de interferirem em seus assuntos internos e encorajarem políticos "secessionistas".

Embora a liderança chinesa diga que prioriza uma "reunificação" pacífica, não descartou opções militares.

