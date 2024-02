Xi saúda o povo chinês pela Festa da Primavera

Apoie o 247

Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e do Conselho de Estado, enviou as saudações da Festa da Primavera a todo o povo chinês nesta quinta-feira (8), durante uma recepção em Pequim.

Xi, também secretário-geral do Comité Central do PCCh e presidente da Comissão Militar Central, fez um discurso na reunião no Grande Palácio do Povo, cumprimentando o povo chinês de todos os grupos étnicos, os compatriotas em Hong Kong, Macau e Taiwan, e chineses no exterior.

A cessação do Ano do Coelho marcou o início da plena implementação dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh em todas as frentes, disse Xi, observando que o país enfrenta um ambiente internacional excepcionalmente complicado e tarefas árduas de reforma, desenvolvimento e manutenção da estabilidade.

"Reunimos a força da modernização chinesa, tivemos em mente os imperativos nacionais e internacionais, superamos múltiplas dificuldades e desafios e fizemos progressos sólidos numa nova jornada rumo à construção da China num país socialista moderno em todos os aspectos", disse Xi.

Li Qiang presidiu a recepção. Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng também estiveram presentes no evento.

A Festa da Primavera deste ano, ou Ano Novo Lunar Chinês, cai em 10 de fevereiro. ​

