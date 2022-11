Xi se encontra com chanceler alemão Olaf Scholz e defende entendimento mútuo

Scholz é o primeiro líder europeu a visitar a China após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, se encontrou nesta sexta-feira (4) com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em sua visita oficial à China no Grande Salão do Povo em Pequim, informa a Xinhua.

Xi observou que Scholz é o primeiro líder europeu a visitar a China após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, e que é sua primeira visita à China como chanceler federal.

A visita aumentará ainda mais o entendimento mútuo e a confiança entre os dois lados e aprofundará a cooperação em vários campos, e dará aos dois lados a oportunidade de planejar o crescimento dos laços bilaterais daqui para frente, disse Xi.

Enfatizando que este ano marca o 50º aniversário das relações diplomáticas China-Alemanha, Xi disse que a jornada de cinco décadas mostra que, desde que os dois lados sigam os princípios de respeitar um ao outro, buscar um terreno comum enquanto reservam diferenças, mantendo intercâmbios e aprendizado mútuo, e buscando uma cooperação mutuamente benéfica, os laços bilaterais continuarão na direção certa em geral e fazendo progressos constantes.

Observando o cenário internacional complexo e fluido, Xi destacou a necessidade de China e Alemanha, dois grandes países com grande influência, trabalharem juntos em tempos de mudança e instabilidade e contribuirem mais para a paz e o desenvolvimento globais.

