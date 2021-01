YouTube amplia suspensão de Trump, agora por tempo indeterminado

"À luz das preocupações com o contínuo potencial de violência, o canal Donald J. Trump permanecerá suspenso. Nossas equipes estão vigilantes e monitorando de perto a evolução da situação", disse um porta-voz do YouTube edit

Sputnik - O canal do ex-presidente dos EUA na plataforma permanece no ar, mas está bloqueado para fazer novos envios de vídeos ou transmissões ao vivo. Esta foi a terceira vez que a empresa restringiu o alcance de Trump.

O YouTube ampliou a suspensão do canal de Donald Trump, desta vez por tempo indeterminado. O canal do ex-presidente dos Estados Unidos continua no ar, mas ele não pode fazer novos envios de vídeos ou realizar transmissões ao vivo. Além disso, os comentários em conteúdos existentes estão desabilitados.

"À luz das preocupações com o contínuo potencial de violência, o canal Donald J. Trump permanecerá suspenso. Nossas equipes estão vigilantes e monitorando de perto a evolução da situação", informou um porta-voz do YouTube na última terça-feira (26), conforme o portal G1.

Esta é a segunda vez que a plataforma prorroga a decisão contra Trump.

O primeiro bloqueio, que valeu por uma semana, ocorreu em 12 de janeiro, alguns dias depois de apoiadores do ex-presidente invadirem o Capitólio.

Em seguida, no dia 19 de janeiro, a empresa ampliou a suspensão por mais sete dias, prorrogando novamente nesta semana indefinidamente.

